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Политика

«Все имеет значение»: Песков призвал учитывать язык жестов в политике

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«Все имеет значение»: Песков призвал учитывать язык жестов в политике

Москва, 3 декабря. Для понимания сути происходящего в политике необходимо обращать внимание не только на официальные документы, но и на язык жестов лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

Он отметил, что информация из официальных документов абсолютно приоритетна при оценке событий на высшем уровне. При этом необходимо учитывать, что зачастую информация о реальном содержании переговоров не бывает полностью публичной.

«Все имеет значение», — сказал Дмитрий Песков.

По его мнению, чтобы понять суть происходящего и перспективы развития тех или иных политических процессов, стоит обращать внимание на такие детали, как проявления симпатии и антипатии между лидерами.

Автор: Регина Пак
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