«Ребята, просыпайтесь!»: журналисты разоблачили «студенческие» пожертвования Навальному биткоинами

Москва, 3 декабря. Агентство федеральных расследований FLB раскрыло схему «пожертвований» блогера Алексея Навального, изучив историю личного биткоин-кошелька его соратника Леонида Волкова. Как выяснилось, на этот счет регулярно поступали переводы криптовалюты на крупные суммы.

Навальный ранее заявил, что с декабря 2016 года по март 2018 года включительно удалось собрать 372 миллиона 775 тысяч рублей, отмечая, весомую народную поддержку.

В своих отчетах Навальный и Волков сообщали, сколько средств получили, сколько расходовали. По итогу, в среднем в месяц у них уходило по 22 миллиона 998 тысяч рублей, которые «жертвовали» сторонники блогера. Если вспомнить, то в рядах Навального на митингах были школьники, студенты и «офисные» менеджеры. По данным «борца» с коррупцией, молодежь закидывала ему по «500-1500 рублей».

В то же время журналистам удалось выяснить, что Навальный получал хорошие средства в биткоинах, но не по 100-500 рублей. Суммы были куда крупнее. Как утверждает FLB, весь «народный краудфандинг» был всего-навсего операцией прикрытия по тайному финансированию кампании Навального фондами Запада через платформу по криптовалютам Blockchain.com.

Некий «студент» перевел 14 декабря 2016 года на счет 9,73652 биткоина — по курсу того дня это было порядка 453 тысяч рублей. В единичном случае можно допустить, что деятельность Навального поддерживает богатый человек, но закрадываются сомнения, когда в дальнейшем на протяжении всех полутора лет сбора «пожертвований» биткоины в крупных суммах приходили в среднем каждые девять дней. В среднем они составляли 357 тысяч рублей.

2018г.: "Борец" с коррупцией" получил от западных фондов крупными переводами в биткоинах $1 миллион 400 тыс



Очень интересное чтиво

????https://t.co/XYp6UwOaLJ ????



Грузите биткоины бочками

Тайное финансирование секты Навального продолжается????



А мог бы раздать пенсионерам! pic.twitter.com/vtKppIaSbq — Марина Саакян ???????? (@marinochka_san) December 3, 2018

В январе этого года, когда, казалось бы, жаркий сезон для политиков перед президентскими выборами, поступления на счет блогера были значительно меньше. Впрочем, и сам Навальный это признавал: «В январе поступления ожидаемо снизились по сравнению с декабрем: с 40 миллионов до 28 миллионов рублей».

«Ребята, просыпайтесь! Свидетели Навального, где ваша поддержка Алексея Анатольевича честно заработанным биткоином? Тишина», — говорится в материале расследования.

Однако не все так плохо. Журналисты приметили шесть крупных транзакций на биткоин-кошелек в период с 1 по 31 января 2018 года. Счет Навального обогатился за счет всего шести переводов на более 7,5 миллиона рублей. При этом три «добрые души» перевели «скромные» 1,8 миллиона рублей, одна — чуть более миллиона, другие — несколько сотен тысяч.

Отмечается, что с апреля текущего года Навальный получил от западных фондов крупными переводами в биткоинах миллион 400 тысяч долларов.