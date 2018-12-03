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«Непозволительная пауза»: Песков раскритиковал идею провести встречу Путина и Трампа в Осаке

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«Непозволительная пауза»: Песков раскритиковал идею провести встречу Путина и Трампа в Осаке

Москва. 3 декабря. Речи о том, чтобы провести следующую встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, идти не может. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, площадка международных саммитов более оптимальна для переговоров глав двух государств.

«Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая «двадцатка» через полгода. А это — непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал главную цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа в Аргентине. Переговоры должны были быть направлены на установление диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросу выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, на саммите G20 в Аргентине должна была состояться встреча президентов РФ и США. Однако Трамп отменил переговоры с российским коллегой, ссылаясь на ситуацию в Керченском проливе.

Автор: Регина Пак
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