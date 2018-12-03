«Может ли мир базироваться на трех китах?»: Песков высказался о миропорядке и союзе РФ, Индии и Китая

Москва, 3 декабря. Миропорядок должен быть многополярным, а не основываться на политике одной или двух-трех крупных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

«Может ли мир базироваться на трех китах, таких как Россия, Индия и Китай? Ответ: нет, не может!» — отметил он.

Песков напомнил, что на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине прошла встреча глав России, Индии и Китая: Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина. По словам пресс-секретаря российского президента, формат РФ-Индия-Китай является важным, так как у государств совпадают интересы по широкому спектру тем в международной политике. Песков добавил, что лидеры стран выступили против необоснованных и односторонних санкций, которые являются проявлением недобросовестной конкуренции. Дмитрий Песков также добавил, что взаимодействие в формате РИК будет продолжено.