Парламент Эстонии «экстренно» поддержал Украину в связи с инцидентом в Керченском проливе

Таллин, 3 декабря. Парламент Эстонии принял декларацию в поддержку Украины в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба парламента Эстонии.

Декларация была принята в ходе экстренного заседания парламента Эстонии. Документ поддержали 79 депутатов из 84 присутствовавших на экстренном заседании.

В документе отмечается, что «Эстония осуждает Россию» за инцидент в районе Керченского пролива, а также призывает российскую сторону «немедленно освободить украинские корабли и их экипажи». Кроме того, эстонские парламентарии «призывают восстановить свободное движение кораблей» в Азовском море и в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября три судна военно-морских сил Украины нарушили госграницу России и вошли в территориальные воды РФ. Украинские военные судна осуществляли провокационные маневры, а их экипажи игнорировали законные требования российских пограничников. Позднее три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.