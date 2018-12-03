В Москве прошло заседание организационного комитета Российско-турецкого медиафорума. ФАН-ТВ

В марте 2019 года в Москве запланирован Российско-турецкий медиафорум. В преддверии встречи в столице прошло заседание организационного комитета форума. Мероприятие проводилось совместно Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и Центром изучения современной Турции. Представители СМИ и эксперты двух стран обсудили цели и повестку предстоящего форума.

«Сама идея Российско-турецкого форума очень актуальна, мы должны сотрудничать как в сфере СМИ, как сейчас, так и во всех остальных сферах. Для нас это очень важно, в том числе потому что и у России, и у Турции есть общие проблемы в части коммуникации, например, с западным общественным мнением, с западными СМИ. Не секрет, что западные журналисты относятся и к России, и к Турции ангажированно, их мнение зачастую граничит с фейк ньюс. Это надо как-то менять, и форум в том числе нам поможет сделать это. Мы будем сотрудничать с крупнейшими турецкими холдингами, с крупнейшими турецкими СМИ. Мы рассчитываем на взаимодействие, совместные информационные кампании. Мы будем распространять добросовестную, неангажированную, достоверную информацию и про Россию, и про Турцию», — говорит Евгений Зубарев, генеральный директор Федерального агентства новостей, генерального партнера медиафорума.

На заседании организационного комитета форума участники отметили, что после случая со сбитым самолетом в ноябре 2015 года российско-турецкие отношения значительно ухудшились. Они подчеркнули, что столкнуться с новой провокацией можно в любой момент, если не предпринимать действия. Помимо предстоящего форума эксперты предложили создавать общие площадки для обмена достоверной информацией между двумя странами. Также участники заседания попросили отменить визы или упростить их получение для профессиональных журналистов России и Турции. Сейчас этот долгий процесс мешает освещению событий. На заседании родилась интересная идея одной из секций форума: межрегиональное сотрудничество журналистов из российской и турецкой глубинок. Ее цель — объединить всех работников СМИ и помочь им обмениваться достоверной информацией.

«Тема очень важная, потому что вы все прекрасно понимаете, что мы живем в век информации, в век новостных атак. Если мы наконец-то сможем вырваться из формата только лишь договоренностей на бумаге и проведем конкретный форум, то это будет уже огромный прорыв. Мы сможем состыковать коллег из двух стран, они смогут общаться друг с другом напрямую, и это хоть что-то изменит в часто недостоверной информации, которая публикуется о наших странах», — объясняет Орхан Газигиль, советник по делам прессы посольства Турции в России.

Среди тем, которые обсудят участники форума, будет создание общей базы экспертов в области международной политики и российско-турецких отношений, а также взаимодействие между СМИ двух стран по формированию собственной двусторонней повестки. Это особенно актуально в свете растущего внешнего давления и участившихся случаев кибератак. Кроме того, журналисты постараются наладить обмен достоверной информацией и найти способы противодействия информационным провокациям в мировом медиапространстве.

Организаторы надеются, что встреча и предстоящий форум позволят наладить партнерство и установить открытое и взаимовыгодное общение между СМИ двух стран.

