Сирия: Песков рассказал, к чему может привести создание квазигосударств в САР

Москва, 23 декабря. Создание квазигосударственных образований в Сирии может привести к тотальной дестабилизации в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, Москва осуждает и не поддерживает любые действия, которые могут привести к появлению квазигосударств в САР, так как они означают нарушение территориальной целостности Сирии.

«Такие действия приведут к тотальной дестабилизации в регионе», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее в МИД РФ также высказывали обеспокоенность в связи с данной проблемой. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США пытаются создать квазигосударственные структуры на северо-востоке Сирии, которые подменяют собой легитимные органы власти официального Дамаска. При этом, отмечала она, конечной целью американцев в Сирии является дестабилизация ситуации.