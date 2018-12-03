«Государства Украина не будет»: Кедми предостерег Киев от пересечения «красной черты» в конфликте с Москвой

Москва, 3 декабря. Отношения Киева и Москвы дошли до определенной черты, заявил эксперт из Израиля Яков Кедми. По его словам, если киевские власти эту черту переступят, то Украина может потерять свою государственность.

Эксперт отметил, что в Европе также понимают: отношения РФ и Украины «дошли до линии». Кедми предостерег Киев от пересечения «красной черты» в конфликте с Москвой.

«И если Украина ее дальше перейдет, больше независимого государства Украина не будет», — сказал Яков Кедми в эфире Iton TV.

По его словам, действия российских пограничников при провокации ВМСУ в Керченском проливе дали ясно понять: Россия не намерена терпеть ничего, что угрожает ее государственным границам. Кедми также оценил перспективы военного положения, введенного Киевом на территории страны. По мнению аналитика, вероятность войны Украины с Россией нулевая. Однако, отметил он, Украиной руководят люди «с полным отсутствием понимания реальности и безграничной безответственностью». Именно это обстоятельство грозит тем, что случиться может абсолютно все, что угодно.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Корабли вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Российская сторона была вынуждена применить оружие для принудительной остановки кораблей. В результате провокации украинские суда были задержаны и доставлены в Керчь, а в отношении членов их экипажей было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. Киев в ответ на инцидент ввел военное положение в некоторых регионах Украины.