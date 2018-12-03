Песков назвал цель сорванной встречи Путина и Трампа

Москва, 3 декабря. Главной целью несостоявшейся встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Аргентине был процесс, который мог бы привести к диалогу по теме возможного выхода Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась», — отметил он.

Напомним, на саммите G20 в Аргентине должны были состояться переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Однако американский президент отменил встречу с российским коллегой, ссылаясь на ситуацию в Керченском проливе.

Осенью Трамп заявил о выходе Штатов из Договора о РСМД. По словам президента США, Вашингтон продолжит наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя». В Москве отмечали, что ждут более детального разъяснения по данному вопросу от американской стороны. При этом сообщалось, что действия США в сфере ядерных вооружений могут вынудить Москву принять необходимые меры для обеспечения безопасности РФ,