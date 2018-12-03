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В Кремле заявили о продолжении диалога «стамбульской четверки» по Сирии

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В Кремле заявили о продолжении диалога «стамбульской четверки» по Сирии

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Сирии с участием лидеров РФ, Франции, Германии и Турции будут продолжены.

По его словам, в ходе саммита G20 в Аргентине президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Германии, Франции и Турции вопрос о необходимости продолжить диалог по Сирии в «стамбульском формате».

«На полях саммита «двадцатки» говорили о том, что надо продолжить формат «стамбульского квартета», или «четверки», называйте это как хотите​​​. Поэтому так или иначе этот диалог будет продолжен», — сказал Песков журналистам.

Напомним, 27 октября в Стамбуле состоялась встреча президентов России, Турции, Франции и Германии по урегулированию ситуации в Сирии. В ходе встречи главы государств обсудили ситуацию в провинции Идлиб, а также сроки создания сирийской конституционной комиссии.

Автор: Артем Никулин
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