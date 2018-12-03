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Великобритания и США могут заключить торговую сделку после Brexit

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Великобритания и США могут заключить торговую сделку после Brexit

Лондон, 3 декабря. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй проиноформировала президента США Дональда Трампа о том, что Лондон и Вашингтон могут достичь торгового соглашения после  выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза.

«Я говорила с Трампом на полях саммита G20. Я сказала ему, что мы можем на самом деле достичь торговой сделки с США в соответствии с соглашением с ЕС, которое находится на переговорном столе», — сказала Мэй в ходе выступления перед британскими парламентариями в Палате общин.

В конце ноября страны Евросоюза утвердили соглашение с Великобританией об условиях Brexit. Соглашение вступит в силу после того, как будет одобрено парламентами всех стран ЕС и Европарламента.

При этом ранее Дональд Трамп заявил, что новое торговое соглашение между Великобританией и ЕС может стать препятствием для дальнейших экономических отношений США и Соединенного Королевства.

Автор: Артем Никулин
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