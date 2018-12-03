Стали известны подробности смерти писателя Андрея Битова

Москва, 3 декабря. Причиной смерти писателя Андрея Битова стали проблемы с сердцем. Он скончался в реанимации московской клинической больницы имени Н. Э. Баумана, сообщил Федеральному агентству новостей источник, близкий к семье писателя.

Когда и где Андрей Битов будет похоронен, пока не известно.

Ранее литературный критик Галина Юзефович на своей странице в Facebook опубликовала сообщение о смерти Битова. Писатель скончался на 82-м году жизни.

Напомним, Андрей Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Был почетным членом Российской академии художеств, членом Союза писателей СССР.