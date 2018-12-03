Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Более 640 тысяч россиян использовали маткапитал для оплаты образовательных услуг

51
0 Оставить комментарий

Более 640 тысяч россиян использовали маткапитал для оплаты образовательных услуг

Москва, 3 декабря. Более 640 тысяч граждан России использовали материнский капитал для оплаты образовательных услуг для детей, сообщили в министерстве просвещения.

В министерстве отметили, что в официальных аккаунтах Минпросвящения в социальных сетях опубликована инфографика, которая наглядно показывает, как можно использовать средства материнского капитала на получение ребенком образования.

«С момента появления такой услуги более 640 тысяч россиян направили материнский капитал на реализацию именно этого направления», — говорится в сообщении министерства.

В инфографике подробно разъясняется, кто имеет право получить материнский капитал, а также какие документы необходимо собрать и как подавать заявление.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.