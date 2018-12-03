Более 640 тысяч россиян использовали маткапитал для оплаты образовательных услуг

Москва, 3 декабря. Более 640 тысяч граждан России использовали материнский капитал для оплаты образовательных услуг для детей, сообщили в министерстве просвещения.

В министерстве отметили, что в официальных аккаунтах Минпросвящения в социальных сетях опубликована инфографика, которая наглядно показывает, как можно использовать средства материнского капитала на получение ребенком образования.

«С момента появления такой услуги более 640 тысяч россиян направили материнский капитал на реализацию именно этого направления», — говорится в сообщении министерства.

В инфографике подробно разъясняется, кто имеет право получить материнский капитал, а также какие документы необходимо собрать и как подавать заявление.