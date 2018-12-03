Собрать русские земли: в РФ снят фильм о подвиге добровольцев Новороссии

Презентация документального фильма директора Музея воинской славы Донбасса Германа Владимирова «Добровольцы» прошла 2 декабря 2018 года в столичном Центре славянской письменности и культуры.

Фильм снят в оригинальной манере. Съемки жестокого боя сменяются спокойным комментарием автора, рассказывающего о добровольцах и о самом музее. Манера монтажа необычная, комбинирование тематики воссоздает тяжелую, во многом противоречивую, но неизменно героическую атмосферу этой войны.

Короткая, длящаяся всего 25 минут картина нагружена смыслом и эмоциями настолько, что не оставляет равнодушным. В переполненном зале спонтанно вспыхивали жаркие дискуссии, ярко свидетельствуя о том, что война, уже пятый год идущая в Новороссии, находит живой отклик в Москве.

Среди выступавших были самые разные люди: ополченцы, журналисты, гуманитарщики. Говорили они не столько даже о фильме, сколько о трагических, грозных, но, тем не менее, великих событиях в Донбассе. «Красной нитью» в выступлениях прошла мысль о важности сохранения памяти о войне — в первую очередь, усилиями гражданского общества России.

Фильмы, экспозиции, книги — все это необходимо создавать ради будущих поколений, ради погибших бойцов, героизм и самопожертвование которых не должно быть забыто. Ради тех, кто прямо сейчас, во время презентации фильма, рискует жизнью на передовой. Ради детей, которым нужны живые примеры, живая история — вдохновляющая на жизнь, учебу, труд и готовность к подвигу.

Другой темой, которую затрагивали практически все докладчики, стала необходимость объединения патриотов независимо от их политической окраски — от левых и национал-большевиков до крайних монархистов.



И, безусловно, все докладчики искренне благодарили Германа Владимирова за его усилия по сохранению памяти о войне и помощь ополченцам.

По словам приехавшего из Санкт-Петербурга директора Музея воинской славы Донбасса, фильм «Добровольцы» изначально задумывался как ролик, но впоследствии стал полноценной документальной картиной. Он отметил, что сейчас о Донбассе вспоминают, когда там случается что-то совсем страшное. И поэтому необходимо, уверен он, говорить на эту тему постоянно.

«Фильм снят на основе реальных событий. Собственно, они и стали причиной основания музея, сейчас имеющего статус передвижной экспозиции. Мы ездим по российским городам и рассказываем правду о войне», — объяснил Владимиров.

Затронув тему разобщенности патриотов, он заявил о том, что для него нет совершенно никакой разницы между стрелковцами, членами Союза добровольцев Донбасса, нацболами и др.

«Разобщение явно кому-то нужно», — заявил создатель фильма.

Владимиров рассказал, что в процессе создания музея, первоначально носившего название «Музей Новороссии», он и его единомышленники сталкивались со множеством самых разных сложностей. Музей пытались поджечь проукраинские злоумышленники, к нему возникали необоснованные вопросы у местных чиновников и правоохранительных органов…

«Выбирая этот путь, мы понимали, что он будет очень сложным. Чего только ни было. Ничего, справились», — подытожил он.

Стоит отметить, что Владимиров координирует и лично отвозит «гуманитарку» в зону боевых действий в Донбассе, а также оказывает помощь ополченцам, попавшим в России в трудную ситуацию, — раненым и тем, кому грозит депортация.

Ведущая вечера Елена Степанова отметила, что когда приходит беда, мы единой стеной становимся и защищаем то, что нам дорого.

«Всегда нужно думать о том, что нас объединяет, а не о том, что нас разъединяет! Мы призываем к тому, чтобы было меньше обид между нами», — добавила она.

Председатель общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев напомнил о том, что как бы политика ни строилась, правда все равно восторжествует.

«Мы все равно соберем русские земли, этот процесс уже идет, и он необратим. Это — главная цель. И от нее уже не отмахнуться!» — уверен он.

Мама погибшего ополченца, Зоя Михайловича Кочай, выступала, с трудом сдерживая слезы.

«Спасибо большое за такой фильм, — сказал она, обращаясь к Владимирову. — Прошло больше четырех лет, но боль не прошла. Мой сын был чистым сердцем, и он пошел на войну по зову сердца. И я горжусь им. О наших погибших детях должны помнить!»

Завершился фильм кратким выступление группы «Армата», которая исполнила три песни Владимира Высоцкого, которые, по мнению музыкантов, поразительным образом перекликаются с событиями в Новороссии.

Напомним, что 24 ноября 2018 года в московском кинотеатре «Октябрь» была также представлена документальная картина, посвященная войне в Донбассе, — фильм Алены Полуниной «Своя республика».