Задержанные украинские корабли не покидали порт Керчи — СМИ

Москва, 3 декабря. Украинские военные корабли, которые были задержаны в Керченском проливе, по-прежнему остаются в порту Керчи. Об этом в понедельник заявил неназванный источник в силовых структурах РФ.

Таким образом, он прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что три украинских бронекатера якобы были отбуксированы из Керчи в неизвестном направлении.

«Катера находятся в той же акватории Керченского морпорта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки. Акваторию порта катера не покидали», — пояснили агентству ТАСС.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.