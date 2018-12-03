Скончался писатель Андрей Битов

Москва, 3 декабря. Один из основателей постмодернизма в русской литературе, писатель Андрей Битов скончался на 82-м году жизни в понедельник, 3 декабря. Об этом сообщила литературный критик Галина Юзефович на своей странице в социальной сети Facebook.

Что стало причиной смерти писателя, не уточняется. Когда и где пройдет церемония прощания с Битовым, уточняется.

Битов родился в 1937 году. Он является почетным членом Российской академии художеств, членом Союза писателей СССР.