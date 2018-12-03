Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Скончался писатель Андрей Битов

30
0 Оставить комментарий

Скончался писатель Андрей Битов

Москва, 3 декабря. Один из основателей постмодернизма в русской литературе, писатель Андрей Битов скончался на 82-м году жизни в понедельник, 3 декабря. Об этом сообщила литературный критик Галина Юзефович на своей странице в социальной сети Facebook.

Что стало причиной смерти писателя, не уточняется. Когда и где пройдет церемония прощания с Битовым, уточняется.

Скончался писатель Андрей Битов

Битов родился в 1937 году. Он является почетным членом Российской академии художеств, членом Союза писателей СССР.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.