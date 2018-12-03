Берегитесь инфекций: ученые дали пять советов для здоровья легких

Берлин, 3 декабря. Группа немецких ученых-пульмонологов составила пять простых советов, следование которым позволит сохранить здоровье легких. Несложные и доступные рекомендации помогут избежать многих проблем, считают исследователи.

Во-первых, ученые советуют отказаться от курения. Вредная привычка грозит не только развитием онкологических заболеваний, но и провоцирует тяжелое протекание хронических болезней, таких как фиброз и астма. Не стоит забывать, что пассивное курение также вредит здоровью.

Второе, что рекомендуют специалисты, — активный образ жизни. Занятия спортом, физкультурой или фитнесом стимулируют работу легких. Физические нагрузки заставляют их активно поглощать кислород.

Ученые также отмечают, что плохая экология и загрязненная атмосфера провоцируют попадание в легкие токсинов. Для того, чтобы этого избежать, нужно проводить больше времени на свежем воздухе.

«Берегитесь инфекций», — также отмечают пульмонологи.

Дело в том, что с возрастом организму становится все сложнее бороться с инфекциями, а потому каждому из нас необходимо уделять больше внимания собственному здоровью.

Исследователи также отмечают, что здоровью легких способствует и дыхательная гимнастика. Чтобы укрепить и нормализовать функциональность внутренних органов, специалисты рекомендуют глубоко дышать по 10 минут в день.