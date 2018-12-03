Россия требует расследовать гибель мирных афганцев при авиаударе коалиции США

Москва, 3 декабря. Россия требует расследовать авиаудары международной коалиции во главе с США в Афганистане, жертвами которых стали более 20 мирных жителей. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел России.

В конце ноября авиация коалиции во главе с США нанесла удары в провинциях Гильменд и Пактия в Афганистане. В результате авиаударов коалиции погибли 23 мирных жителя, среди которых восемь женщин и 10 детей.

«Мы неоднократно заявляли, что ставка на военную силу в решении афганского вопроса несет в себе значительные риски, прежде всего, связанные с ростом числа жертв среди мирного населения», — говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве отметили, что Москва требует провести тщательное расследование данного инцидента, а также привлечь всех виновных к ответственности.