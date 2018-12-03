Более 200 россиян не пустили на Украину за неделю

Москва, 3 декабря. Сотрудники Госпогранслужбы Украины за прошедшую неделю запретили въезд 218 россиянам в Харьковской, Сумкской и Луганской областях. Такие данные в понедельник привел глава управления восточного регионального управления ведомства Андрей Игнатьев.

«Пересекло государственную границу 6213 граждан России​​​. Было не пропущено 218», — отметил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко распорядился запретить въезд в страну всем россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Предполагается, что эти ограничения будут действовать только до тех пор, пока не закончится режим военного положения, объявленный на Украине после инцидента в Керченском проливе.

В конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.