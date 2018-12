«Турция помогла газовой стратегии России»: СМИ отметили успехи Москвы на рынке ЕС

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Russia’s Gas Strategy Gets Help From Turkey («Российская газовая стратегия получает помощь Турции»), опубликованной на портале Carnegie Europe.

19 ноября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в Стамбуле церемонию, посвященную завершению первого подводного участка газопровода «Турецкий поток», соединяющего Россию с европейскими берегами Турции. Проект является ярким примером стратегии Москвы по укреплению своих позиций на газовом рынке Европы и снижению зависимости от украинского транзитного коридора. Для Анкары проект стал символом независимости Турции в принятии решений и роли страны в регионе в целом. Кроме того, «Турецкий поток» знаменует собой расцвет дружбы между Турцией и Россией.

Таким образом, Турция внесла свой вклад в важнейший элемент многоплановой долгосрочной стратегии России по сохранению лидирующих позиций на рынке газа в Европе. Эта стратегия осуществляется на трех фронтах: на Украине, в Балтийском море и с помощью дальнейшего расширения «Турецкого потока» в Южную и Центральную Европу (в Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию, Грецию и Италию).

Стоит отметить, что «Турецкий поток» не входит в планы Энергетического союза ЕС, так как не способствует диверсификации поставок, а наоборот — скорее усиливает роль России как в Турции, так и в ЕС.

Для Украины обширный газопровод, доставляющий российский газ в Западную Европу, остается жизненно важным ресурсом. Сокращение его использования приведет к огромным потерям транзитных сборов, которые получают киевские власти.

При этом российская стратегия по газу не ограничивается европейским континентом, а простирается гораздо дальше — в регион Восточного Средиземноморья. Пример тому — Египет.

После масштабных открытий на месторождении «Зохр» в Египте в 2016 году Россия приобрела у итальянской энергетической группы ENI 30-процентную долю (с согласия итальянского правительства, с которым у Москвы складываются хорошие отношения). Официальной причиной продажи назвали необходимость для ENI понизить риск своего египетского проекта.

Аналогичным образом внимание России привлекли открытия шельфовых месторождений газа в ливанских водах. Хотя в бурении у берегов Ливана в основном участвуют французская TOTAL и итальянская ENI, каждая из которых имеет 40-процентную долю, российский НОВАТЭК приобрел 20 процентов.

В Ираке, в Курдистанском регионе, Россия тоже участвует в ряде сделок, хотя в отдаленном будущем сам экспорт придется осуществлять через турецкую территорию или, возможно, даже через Сирию.

Увеличение спроса на газ в Европе идет на пользу России. По данным Оксфордского института энергетических исследований, спрос на газ в Европе (в том числе в Турции и восточноевропейских странах, за исключением Сербии) рос три года подряд — в 2015, 2016 и 2017 годах — и достиг уровня в 548 млрд кубометров. Этому способствовали экономическое восстановление, последствия изменения климата, а также расширение использования газа в электроэнергетике. Тенденция, похоже, сохраняется и в 2018 году.

По данным финского Института международных отношений, Россия воспользовалась сразу несколькими факторами: восстановлением экономики и сокращением производства газа в ЕС, снижением российских отпускных цен и отсутствием большого количества конкурентов по сжиженному природному газу (СПГ) на европейском рынке.

Кроме того, многие существующие споры между ЕС и Россией недавно разрешились, что свидетельствует о том, что коммерческие интересы обеих сторон превалируют, несмотря на неблагоприятный политический климат.

Так что у России есть все условия для сохранения доминирующей позиции в поставках газа в ЕС, хотя все еще может измениться, учитывая быстрое развитие экспорта СПГ в Европу из других источников. В 2017 году импорт СПГ составил всего 14 процентов от общего объема импорта газа за пределами ЕС, при этом основные поставки шли из Катара (41 процент), Нигерии (19 процентов) и Алжира (17 процентов).

В этом более широком контексте «Турецкий поток» — с проектной мощностью 31,5 млрд кубометров в год, из которых 15,75 млрд кубометров пойдет в Европу, — является относительно небольшим звеном более широкой цепочки поставок газа в ЕС. По сути, он будет составлять чуть более 6 процентов всего импорта ЕС, если судить по показателям 2017 года.

Тем не менее для Москвы этот трубопровод является значительным дополнением к ее возможностям экспортировать газ в Европу (и в Турцию в том числе). Когда вторая фаза «Турецкого потока» будет завершена и введена в эксплуатацию, она обеспечит от 16 до 19 процентов российских поставок в ЕС и Турцию (при условии, что все остальные факторы останутся неизменными).

Таким образом, церемония 19 ноября в Стамбуле ознаменовала успех России в более широком западноевропейском контексте, и этого успеха удалось достичь во многом благодаря Турции. В свете недавней сделки по С-400 становится очевидно, насколько эффективно Москва использует относительную дипломатическую изоляцию Анкары в своих интересах. Для Анкары это был еще один способ сказать миру: Турция важна.