ОП РФ опубликовала исследование о войне против ФАН и антироссийской цензуре на Украине
Москва, 3 декабря. Комиссия по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ представила «Черную книгу медиасвободы», посвященную нарушениям прав российских журналистов и русскоязычных СМИ за рубежом. Автором книги стал выбранный 3 декабря председателем комиссии, занимавший ранее пост ее первого заместителя, Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Отдельный параграф брошюры посвящен войне западных социальных сетей с ФАН и агентством USA Really. В общей сложности аналитики комиссии по СМИ ОП РФ насчитали более 20 эпизодов блокировки и ограничения прав этих агентств всего за год с небольшим: с 26 октября 2017 года, когда в сервисе Google News была прекращена трансляция новостей ФАН и удален весь архив опубликованных к тому времени сообщений.
«Аккаунт ФАН на видеохостинге YouTube, а также YouTube-канал USA Really стали недоступны примерно в одно время — 13 июня. Вместо объяснений владельцам аккаунтов предлагалось ознакомиться с условиями пользования сервисами Google, которые ни Федеральное агентство новостей, ни USA Really не нарушали», — говорится в брошюре.
Кроме того, в брошюре описываются примеры публикации журналистских псевдорасследований в европейских СМИ, попытки блокировки телеканала RT, ограничения свобод российских корреспондентов в США и на Украине. При этом украинской тематике в связи с наибольшим количеством зафиксированных случаев нарушения свободы слова посвящены сразу несколько параграфов. Отдельно упомянуты громкие законодательные инициативы местных парламентариев по запрету к распространению произведений культуры, которые не проходят по критерию «антиукраинскости».
«По мнению комиссии ОП РФ по СМИ, проверять фильмы, являющиеся классикой советского кинематографа, поставленные по произведениям мировой общепризнанной литературы на «антиукраинскость» — это нечто поистине эпическое по своему маразму», — говорится в книге.
По словам Александра Малькевича, все приведенные примеры неоднократно озвучивались членами комиссии Общественной палаты на различных площадках и профильных форумах.
«Мы знаем, что наших журналистов, мягко говоря, обижают. Но когда ты собираешь все эти факты воедино и читаешь их, тогда уже становится не по себе. Об этих случаях нарушений прав российских журналистов по отдельности вроде бы знают все. Но если они все «склеены» будут вместе, может быть, это подействует на некоторых «либералов», которые любят сокрушаться по поводу якобы ограничения свободы СМИ у нас, как отрезвляющий душ», — рассказал автор брошюры Александр Малькевич.