ОП РФ опубликовала исследование о войне против ФАН и антироссийской цензуре на Украине

Москва, 3 декабря. Комиссия по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ представила «Черную книгу медиасвободы», посвященную нарушениям прав российских журналистов и русскоязычных СМИ за рубежом. Автором книги стал выбранный 3 декабря председателем комиссии, занимавший ранее пост ее первого заместителя, Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отдельный параграф брошюры посвящен войне западных социальных сетей с ФАН и агентством USA Really. В общей сложности аналитики комиссии по СМИ ОП РФ насчитали более 20 эпизодов блокировки и ограничения прав этих агентств всего за год с небольшим: с 26 октября 2017 года, когда в сервисе Google News была прекращена трансляция новостей ФАН и удален весь архив опубликованных к тому времени сообщений.

«Аккаунт ФАН на видеохостинге YouTube, а также YouTube-канал USA Really стали недоступны примерно в одно время — 13 июня. Вместо объяснений владельцам аккаунтов предлагалось ознакомиться с условиями пользования сервисами Google, которые ни Федеральное агентство новостей, ни USA Really не нарушали», — говорится в брошюре.

Кроме того, в брошюре описываются примеры публикации журналистских псевдорасследований в европейских СМИ, попытки блокировки телеканала RT, ограничения свобод российских корреспондентов в США и на Украине. При этом украинской тематике в связи с наибольшим количеством зафиксированных случаев нарушения свободы слова посвящены сразу несколько параграфов. Отдельно упомянуты громкие законодательные инициативы местных парламентариев по запрету к распространению произведений культуры, которые не проходят по критерию «антиукраинскости».

«По мнению комиссии ОП РФ по СМИ, проверять фильмы, являющиеся классикой советского кинематографа, поставленные по произведениям мировой общепризнанной литературы на «антиукраинскость» — это нечто поистине эпическое по своему маразму», — говорится в книге.

По словам Александра Малькевича, все приведенные примеры неоднократно озвучивались членами комиссии Общественной палаты на различных площадках и профильных форумах.