«Сирия — пустыня, и ракеты РФ давали сбои»: The National Interest пытается «затереть» неудачи США

«Россия признала, что ее ракеты давали сбои в Сирии» — гласит заголовок одной из статей на сайте американской газеты The National Interest. Что хотят сказать этим Соединенные Штаты и что стоит за этой фразой на самом деле? На эти вопросы попыталось ответить Федеральное агентство новостей (ФАН).

Американское издание ссылается на российскую газету «Коммерсантъ», которая опубликовала интервью с руководителем корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борисом Обносовым. Он рассказал, что ракеты производства РФ, действительно, столкнулись с некоторыми сложностями в ходе их эксплуатации в САР и предположил, что причина в климатических характеристиках арабской республики, значительную часть которой занимает пустыня.

Обносов отметил, что ранее нашим специалистам не приходилось конструировать вооружение специально для данной природной зоны. При этом в России нет таких полигонов, климатические условия которых были бы сравнимы с сирийскими. Именно поэтому некоторые недостатки вскрылись лишь на поле боя.

Тем не менее, добавил глава КТРВ, новое оружие неизбежно имеет изъяны, которые зачастую не проявляются до непосредственных боевых действий. В любом случае сирийская кампания дала российской армии незаменимый военный опыт, позволила существенно улучшить и доработать множество видов вооружений.

Военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с корреспондентом ФАН, что журналисты The National Interest попросту спекулируют на словах Бориса Обносова, пытаясь представить российское оружие как якобы недостаточно качественное.

«Безусловно, надо учитывать, что новые климатические и физико-географические условия всегда есть в определенной степени риск для применения сложной боевой техники и вооружения, тем более для ракет современного класса. Это нормально. И в таких ситуация даже не столько климат является сложностью, сколько мастерство быстро реагировать на уникальные и необычные условия театра ведения военных действий. У вооруженных сил России, и в том числе у ВКС РФ, это мастерство, бесспорно, есть», — уверен наш собеседник.

Трудности и сложности возникают в любой сфере, особенно если условия деятельности непривычны, но главное — уметь оперативно адаптироваться к новой среде.

«Неоднократно говорил и сам президент РФ Владимир Путин, что очень стремительно прибывали представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, наши специалисты и практически с колес, мгновенно принимали наиболее рациональные решения, поправляли что необходимо, всячески модернизировали, апробировали в новых условиях, то есть шли по пути совершенствования. В этом кроется настоящая виртуозность, вот чему завидуют американцы — нашему навыку адаптироваться к другой среде. Нет ни одного вооружения в мире, которое эффективно работало бы в новых условиях без необходимости проведения отладки и модернизации, это знают все технические специалисты», — отметил собеседник ФАН.

Он также обратил внимание на то, что итоги военной кампании РФ в Сирии и, скорее, последствия операции Соединенных Штатов в этой же стране говорят сами за себя. Пытаясь безосновательно тыкать пальцем в Россию, США всего лишь рассчитывают затереть собственные неудачи.

«Эти фразы российского представителя просто вырваны из контекста. Ужасно, что американские журналисты так топорно реагируют на анализ эксперта. Это выдергивание слов из монолога специалиста и превращение их в пропагандистский инструмент. В действительности же никто лучше РФ в Сирии с выполнением боевых задач не справился. Давайте вспомним, что на момент нашего вступления в конфликт США уже больше года бомбили «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), гробя по 10 миллионов долларов в день, но оно почему-то только разрасталось со страшной скоростью. И чего же тогда стоит их оружие, если результаты диаметрально противоположны их тратам и усилиям?», — закончил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.