Медведев поздравил юристов с профессиональным праздником

Москва, 3 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму участникам и гостям церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года». Глава правительства поздравил лауреатов с заслуженной наградой, а всех российских юристов — с профессиональным праздником, говорится на сайте Кабмина.

Медведев отметил, что во все времена достичь справедливости и равновесия можно было только через «неукоснительное соблюдение правовых норм». По его словам, юристы владеют всеми тонкостями своего дела, и ни одно общество не может жить без таких специалистов.

Российский премьер назвал профессию юриста одной из самых ответственных и востребованных в мире на сегодняшний день. Медведев отметил, что успешная защита граждан, которые обращаются к юристам со своими проблемами и трудностями, зависит от объективности, беспристрастности и неравнодушия специалиста.