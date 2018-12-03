Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Медведев поздравил юристов с профессиональным праздником

37
0 Оставить комментарий

Медведев поздравил юристов с профессиональным праздником

Москва, 3 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму участникам и гостям церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года». Глава правительства поздравил лауреатов с заслуженной наградой, а всех российских юристов — с профессиональным праздником, говорится на сайте Кабмина.

Медведев отметил, что во все времена достичь справедливости и равновесия можно было только через «неукоснительное соблюдение правовых норм». По его словам, юристы владеют всеми тонкостями своего дела, и ни одно общество не может жить без таких специалистов.

Российский премьер назвал профессию юриста одной из самых ответственных и востребованных в мире на сегодняшний день. Медведев отметил, что успешная защита граждан, которые обращаются к юристам со своими проблемами и трудностями, зависит от объективности, беспристрастности и неравнодушия специалиста.  

«Работаете с огромным массивом информации и устанавливаете истину, основываясь на твердом приоритете законности и права», — говорится в телеграмме Медведева. 

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.