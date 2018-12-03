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Шахназаров призвал ввести лимит на американские фильмы

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Шахназаров призвал ввести лимит на американские фильмы

Москва, 3 декабря. Известный режиссер и глава студии «Мосфильм» Карен Шахназаров предложил  ввести ограничение на показ американского кино в российском прокате, чтобы дать шанс другим фильмам.

«Я говорю о том, что надо сделать на российском рынке более справедливые представительства всех картин. Строго говоря, на российском рынке практически невозможно встретить ни китайских картин, ни индийских, ни европейских, ни латиноамериканских фильмов», — заявил он.

Отметим, что вопрос регулирования кинопроката поднимался и раньше. Так, например, в сентябре министерство культуры предложило ввести лимит на иностранные фильмы, чтобы эти картины занимали не более 35% дневных сеансов. По словам главы Минкультуры Владимира Мединского, речь идет о том, чтобы один и тот же фильм не занимал все время в кинотеатре.

Еще раньше, весной этого года, Мединский предлагал установить взнос в размере 5 млн рублей на прокат иностранных фильмов. Министр полагает, что это послужит дополнительной мерой поддержки отечественного кино и пополнит государственный бюджет.

Карен Шахназаров известен благодаря фильмам «Мы из джаза», «Американская дочь» и «Зимний вечер в Гаграх».

Автор: Антон Соколов
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