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Студентка из Ростова завоевала титул «Мисс мировая красавица — 2018»

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Студентка из Ростова завоевала титул «Мисс мировая красавица — 2018»

Москва, 4 декабря. Девятнадцатилетняя студентка из Ростова-на-Дону Халимат Айбазова стала обладательницей звания «Мисс мировая красавица — 2018».

Финальный этап конкурса состоялся Москве. На звание мировой красавицы претендовали более тысячи девушек из 20 стран мира. К настоящему моменту Айбазова является обладательницей титулов «Мисс континентальной Европы-2017», «Мисс Ростова-2017», «Донская красавица-2018», «Мисс Черкесск-2018», «Мисс мировая русская красавица».

«Я счастлива и достойно буду нести титул», — написала Айбазова на своей странице в Instagram.

Студентка из Ростова завоевала титул «Мисс мировая красавица — 2018»

Халимат Айбазова является студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Девушка учится на третьем курсе факультета управления. Айбазова с детства занимается танцами. Девушка увлекается молодежной политикой и планирует сделать карьеру в медиасфере.

Автор: Артем Никулин
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