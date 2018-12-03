С 1 января 2019 года работники предприятий, имеющих прибыль, будут иметь возможность отдохнуть за счет работодателя. Такое право дает россиянам принятый в 2018 году федеральный закон, напомнил заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин.

Один из инициаторов закона, сенатор Валерий Рязанский, объяснил Федеральному агентству новостей механизм нового закона о налоговых льготах.

«Семья может воспользоваться услугами туристической компании и отдохнуть за меньшую стоимость, чем если бы она покупала тур самостоятельно, при условии, если работодатель проведет соответствующую работу», — объяснил ФАН тонкости новой инициативы председатель комитета Совета Федерации по социальной политике.

Нормами федерального закона предприятиям теперь разрешено направлять средства в размере 6% от фонда оплаты труда на отдых и оздоровление своего коллектива. Определять, какие именно категории работников будут иметь право на отдых за счет работодателя, каждое предприятие будет самостоятельно, в рамках коллективного договора.

«В путешествие должно входить проживание, питание, транспорт и экскурсионное обслуживание. Мы специально так сделали, чтобы увеличить количество продаваемых комплексных путевок», — отмечает сенатор.

Максимальная стоимость такой путевки — 50 тысяч рублей в расчете на человека. При этом закон позволяет отправлять в поездку вместе с работником его супругу, детей или родителей.

«Работодатель, заключив договор с туристической компанией и оплатив эти поездки, предъявляет в налоговую инспекцию эти расходы как издержки в пределах шести процентов от фонда оплаты труда», — поясняет Валерий Рязанский.

Работник при этом уплачивает НДФЛ со стоимости поездки, но только за себя: за членов семьи налогов платить не нужно. К примеру, если в такую поездку едет семья из четырех человек, то «по-старому» отпуск обошелся бы ей, условно, в 200 тысяч рублей. А по новой норме работник заплатит лишь 13% налога, то есть 6,5 тысяч рублей.

«Выигрыш существенный, — отмечает Валерий Рязанский. — Нам бы хотелось, чтобы социально ориентированные работодатели тратили деньги на оздоровление своего коллектива. Это приятная социальная инновация».

При этом льгота распространяется только на поездки и лечение на территории России.

«Фонд оплаты труда в нашей стране — около 23 триллионов рублей. Это, конечно, не у всех предприятий, которые имеют прибыль. Но те предприятия, которые имеют прибыль, могут максимально загрузить санаторно-курортные предприятия круглогодично», — считает собеседник ФАН.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике отмечает, что от идеи до принятия закон шел 17 лет. Сенатор сообщил, что разработчики нормы направили информацию о нововведении крупным российским предприятиям и профсоюзам.