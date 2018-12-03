Verizon и Samsung выпустят смартфоны, поддерживающие связь 5G

Нью-Йорк, 3 декабря. Американский провайдер Verizon и южнокорейский производитель Samsung выпустят новый смартфон, поддерживающий связь нового поколения 5G. Как пишет Reuters, выход гаджета запланирован на 2019 год.

Ранее сообщалось, что Apple пока не собирается выпускать смартфоны с поддержкой технологии 5G. Bloomberg со ссылкой на источники отмечал, что поклонники «яблочной» компании не увидят 5G-смартфоны как минимум до 2020 года.

Поэтому решение Verizon и Samsung можно расценивать как ход, направленный на завоевание аудитории, желающей в будущем подключиться к сети 5G.

Как сообщали СМИ, широкое покрытие сети 5G и его коммерческая эксплуатация начнутся уже после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных может достигать 25 гигабайт в секунду. Такое соединение позволяет транслировать видео в разрешении Ultra HD.