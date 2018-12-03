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Офтальмолог заявил, что глазные капли не могли стать причиной смерти футболиста «Локомотива»

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Офтальмолог заявил, что глазные капли не могли стать причиной смерти футболиста «Локомотива»

Москва, 3 декабря. Офтальмолог опроверг версию, что глазные капли «Тропикамид» могли стать причиной смерти футболиста молодежного состава московского «Локомотива» Алексея Ломакина.

Ранее мать футболиста обратилась в полицию и сообщила о пропаже сына. По ее словам, Ломакин уехал на медицинские процедуры в клубный диагностический центр и не вернулся. Тело 18-летнего спортсмена нашли минувшей ночью на берегу реки в Южном округе столицы.

Мать спортсмена ранее сообщила, что в последнее время ее сын пользовался каплями «Тропикамид», после чего его поведение становилось неадекватным.

Офтальмолог НИИ глазных болезней Мария Будзинская отметила, что если человек вел себя неадекватно после использования каплей, то необходимо лучше поговорить с наркологами.

«Вообще, этот препарат, который расширяет зрачок, используется в диагностических целях», — приводит iReactor слова специалиста.

По ее словам, медики крайне редко используют этот препарат, иногда им пользуются для расширения глазного зрачка в ходе процедуры.

«Зачем человек их себе просто так закапывал, представить сложно», — резюмировала она.

Автор: Данила Копп
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