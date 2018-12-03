Владимир Путин одобрил новый состав СПЧ | 3 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин одобрил новый состав СПЧ Владимир Путин одобрил новый состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий указ размещен на сайте СПЧ. Согласно документу, председателем совета останется Михаил Федотов. Кроме того, в его состав вошли председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев, сценарист и режиссер Александр Сокуров, а также председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Денис Пушилин утвердил состав правительства ДНР Глава ДНР Денис Пушилин одобрил состав правительства республики. Сегодня были утверждены кандидатуры руководителей 15 министерств. Соответствующий документ размещен на официальном сайте республики. Отмечается, что главой министерства доходов и сборов стал Евгений Лавренов, министром экономического развития — Алексей Половян. Место главы министерства агропромышленной политики и продовольствия занял Артем Крамаренко, курировать финансовое ведомство будет Яна Чаусова. С полным списком можно ознакомиться на сайте республики.

Корабль «Союз МС-11» стартовал с «Байконура» Российский космический корабль «Союз МС-11» стартовал с космодрома «Байконур» на Международную космическую станцию. На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Стыковка с МКС запланирована через шесть часов. Она должна пройти в автоматическом режиме. Экипажу МКС предстоит выполнить большое количество научных экспериментов. В ходе экспедиции запланирован выход в открытый космос. Отметим, глава NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и всей команде корпорации за успешный запуск «Союза МС-11», который стал первым после неудачного пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября.