Володин: Действия Киева ставят мир на грань войны

Москва, 3 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение военного положения на Украине ставит мир на грань войны.

По его словам, 4 декабря Госдума планирует рассмотреть обращение к парламентам стран Европы и Азии и международным парламентским организациям. В своем обращении Госдума намерена призвать осудить провокации Киева в районе Керченского пролива. Председатель Госдумы подчеркнул, что действия Киева ставят мир на грань войны.

«Введенное военное положение, приведение войск в состояние боевой готовности ставит в целом не только Европу, но и мир на грань войны. Хотелось бы, чтобы наши коллеги из европейских парламентов понимали, о чем идет речь», — сказал Володин.

Он также добавил, что мировая общественность получает искаженную информацию об инциденте в районе Керченского пролива. Поэтому российские парламентарии считают необходимым донести до своих коллег правду о случившемся в районе Керченского пролива, передает Infox.ru.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава ВМС Украины нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские судна совершали опасные маневры в районе Керченского пролива, а также отказывались выполнять законные требования российских пограничников. Позднее три украинских военных судна были задержаны.