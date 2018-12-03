Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть

Киев, 3 декабря. Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные в понедельник предоставило предприятие «Укртрансгаз».

«Это произошло благодаря значительному запасу газа в подземных хранилищах, который был создан за счет ресурса НАК «Нафтогаз Украины» и других клиентов до начала сезона отбора», — пояснили в компании.

В частности, в январе — ноябре на Украину было поставлено 6,2 млрд кубометров из Словакии (сокращение поставок на 33%), 3,2 млрд кубометров из Венгрии (рост на 19%) и 0,7 млрд кубометров из Польши (сокращение на 42%).

При этом объем добычи собственного газа за неполный год не изменился и составил 19,1 млрд кубометров. А вот транзит российского газа в Европу сократился на 7,4% — до 79,2 млрд кубометров.

Напомним, что в ноябре по Украине прокатилась серия так называемых «газовых бунтов». Жители ряда украинских городов вышли на улицы и начали жечь покрышки, требуя вернуть тепло в дома. Причиной задержки начала отопительного сезона стали большие долги распределительных сетей перед госкомпанией «Нафтогаз».