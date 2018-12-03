Суд Херсона отказался снять арест с российского танкера «Механик Погодин»

Херсон, 3 декабря. Херсонский окружной административный суд Украины отклонил иск о снятии ареста с российского корабля «Механик Погодин». Об этом заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Суд отказал сегодня судовладельцу танкера «Механик Погодин» в иске о прекращении блокирования этого подсанкционного имущества бенефициаров страны-агрессора», — написал Бабин на своей странице в Facebook.

Ранее в пресс-службе компании «В. Ф. Танкер» в комментарии ТАСС сообщили, что судовладелец подал иск в Херсонский окружной суд в связи тем, что «Механику Погодину» отказали выйти из украинского порта. Компания оценивает причиненный ущерб в 200 тысяч евро. Ответчиками по иску выступают Госпогранслужба Украины, капитан порта Херсона и так называемое представительство президента Украины в Крыму.

Напомним, танкер «Механик Погодин» был задержан в порту Херсона в августе 2018 года. На борту находятся 12 членов экипажа. По утверждению киевских властей, корабль принадлежит российской компании «ВЭБ-Лизинг», входящую в санкционный список Украины. «В. Ф. Танкер» при этом не попадает под экономические ограничения Украины. В компании отмечали, что все обязательства перед «ВЭБ-Лизинг» закрыты, и «В. Ф. Танкер» единолично владеет «Механиком Погодиным». В связи с этим судовладелец не видит оснований для удержания танкера на Украине.