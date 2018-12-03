Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином на G20 замечательной

Вашингтон, 3 декабря. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал прошедшую в Аргентине на полях G20 встречу с лидером Китая Си Цзиньпином замечательной. Об этом глава американского государства написал в микроблоге Twitter.

По мнению Трампа, в отношениях Пекина и Вашингтона произошел «большой скачок вперед». Глава Белого дома подчеркнул, что американская сторона ведет переговоры с позиции силы, но Пекин может много получить, когда и если сделка будет завершена.

В другом твитте Трамп указал, что между ним и Цзиньпином сложились очень крепкие и личные отношения.

«Он [Си Цзиньпин] и я [Дональд Трамп] — единственные люди, которые могут добиться очень значительных и очень позитивных перемен в сфере торговли и не только между нашими двумя великими странами. Решение для КНДР — прекрасная вещь для Китая и для всех», — написал американский президент.

President Xi and I have a very strong and personal relationship. He and I are the only two people that can bring about massive and very positive change, on trade and far beyond, between our two great Nations. A solution for North Korea is a great thing for China and ALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

Ранее стало известно, что американская сторона не будет вводить дополнительные пошлины на импортируемые в США китайские товары.