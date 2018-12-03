В России могут расширить список задач участковых врачей

Москва, 3 декабря. В России в ближайшее время могут расширить список задач участковых врачей, чтобы увеличить продолжительность жизни населения. С таким предложением в понедельник выступил глава центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Врачи должны иметь более широкий функционал, чем сегодняшние наши участковые терапевты, которых готовят лечить простые болезни с простой маршрутизацией пациентов​​​. Сейчас это главный резерв решения задач повышения продолжительности жизни», — отметил он.

В то же время Шишкин подчеркнул, что доля врачей общей практики в участковой службе России на сегодняшний день составляет всего лишь 13%, в то время как в развитых странах этот показатель равняется 33%. В связи с этим глава центра политики в сфере здравоохранения предлагает расширить штат этих специалистов.