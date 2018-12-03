Торги японской иеной стартовали на Московской бирже

Москва, 3 декабря. На Московской бирже стартовали торги японской иеной. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

В сообщении отмечается, что расширение валютной линейки предоставляет участникам биржи дополнительные возможности, которые позволят диверсифицировать операции, а также будут способствовать увеличению ликвидности валютного рынка.

В первый день торгов сделки с японской иеной совершили 10 банков. Торги по валютной паре «японская иена – российский рубль» осуществлялись с 10.00 до 17.45 мск. С начала 2018 года общий объем торгов валютами на Московской бирже составил 322 триллиона рублей.