Более 1,6 тысячи мероприятий запланированы в рамках зимнего обучения войск ЗВО

Санкт-Петербург, 3 декабря. Более 1,6 тысячи мероприятий оперативной и боевой подготовки запланированы в рамках зимнего обучения военнослужащих Западного военного округа, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко провел митинг в отдельной мотострелковой бригаде, дислоцированной в Ленинградской области. Он поздравил военных с началом нового учебного года. Евтушенко пожелал мотосрелкам успешного освоения воинской специальности, новых знаний, а также совершенствования навыков и умений.

«В ходе начавшегося зимнего периода обучения войска округа, дислоцированные в 26 субъектах страны, примут активное участие в более 1,6 тысячи мероприятий оперативной и боевой подготовки», — рассказали представители пресс-службы.

Практические занятия будут проходить на 25 полигонах различных областей России. Военные примут участие в дневных и ночных боевых стрельбах, в различных видах учений. Отмечается, что главный упор будет сделан на внедрении новых способов ведения боевых действий, а также освоение новейших образцов вооружения и военной техники.