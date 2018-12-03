«Всегда поддержит, когда надо»: знакомый Ломакина рассказал о погибшем воспитаннике «Локомотива»

Москва, 3 декабря. Футбольный клуб «Локомотив» подтвердил гибель своего воспитанника Алексея Ломакина. Тело 18-летнего футболиста обнаружили ночью 3 декабря в Москве.

В комментарии «Пятому каналу» знакомый Ломакина Максим Герасимов рассказал, каким был погибший футболист. По его словам, 1 декабря Алексей уехал на такси с другом, который позже потерял его.

«Очень позитивный парень: всегда поможет, всегда поддержит, когда надо.. Он не был закрытым человеком, практически со всеми общался», — рассказал Герасимов.

О пропаже 18-летнего футболиста заявила его мать. Женщина рассказала, что 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ «Локомотива», где остался на ночь. На следующий день парень не вышел на связь. Позже его друг по имени Иван рассказал, что они распивали алкогольные напитки. Больше он ничего рассказать не мог, так как не помнил, где они проводили время.

Как пишет «Газета.Ru», Алексей Ломакин выступал за молодежную команду красно-зеленых с 22 Февраля 2018 года. В сезоне 2018–2019 провел на поле 89 минут.