Жертв будет очень много: в ДНР предупредили о подготовке Киевом провокаций в Горловке и Мариуполе

Даниил Безсонов, начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики, сообщил о новых провокациях, которые готовят украинские власти после инцидента в Керченском проливе.

По словам официального представителя Вооруженных сил ДНР, обстановка в Донбассе остается стабильно напряженной, но «ничего из ряда вон выходящего сегодня не происходит».

«За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины применяли минометы 120-мм и 80-мм калибров, но ничего другого не использовали. На пятый год войны это считается относительным затишьем», — заметил Даниил Безсонов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Он сообщил, что в зону конфликта в очередной раз прибыли западные, в частности, американские, кураторы. Они бывают на Украине часто, но в последнее время даже не скрываются и действуют весьма активно, заметил представитель Донецкой республики.

«Мы понимаем, что на фоне военного положения будут еще провокации. Я уверен, что следующая произойдет уже не в Азовском море, а будет в Донбассе. И она должна быть более агрессивной, с реальными жертвами. Жертв будет очень много. Это будет сделано, чтобы Порошенко мог продлить военное положение, отменить выборы и подготовить почву для контингента НАТО под видом миротворцев. Думаю, будет подготовлена соответствующая резолюция ООН», — спрогнозировал Безсонов развитие событий в Донбассе.

По его словам, все к этому готовится.

«Но мы рассматриваем два варианта провокаций. Первый — это химическая атака на горловском направлении [на заводе «Стирол» в Горловке]. По нашим данным, к этому идет подготовка. А второй вариант — это провокация на мариупольском направлении. По жителям Мариуполя могут применить артиллерию. Должны быть жертвы, чтобы обвинить в обстреле военных ДНР и ЛНР, а потом применить против нас агрессивные меры», — сказал Безсонов.

По его мнению, на любые провокации Киева надо отвечать адекватно, пресекать их.