«Одноклассники» показали серию анимационного сериала «Звездные войны: Галактика приключений»

Москва, 3 декабря. Социальная сеть «Одноклассники» показала эпизод анимационного сериала «Звездные войны: Галактика приключений».

Эпизоды сериала будут публиковаться на официальной странице «Звездных войн» в «Одноклассниках». Первая серия сериала уже появилась в группе и набрала более 500 тысяч просмотров.

«Сериал расскажет классические истории и будет знакомить зрителей с ключевыми моментами и легендарными героями саги», — сообщили в соцсети.

В декабре серии «Звездных войн» будут выходить эксклюзивно на «Одноклассниках», а позже уже появятся на других платформах. Отмечается, что сериал подготовит зрителей к выходу финальной главы саги Скайуокеров. На больших экранах «Звездные войны: Эпизод 9» появятся в декабре следующего года.