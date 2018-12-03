«Время отдавать долги»: эксперт объяснил, что делали вооруженные украинцы в Грузии

Москва, 3 декабря. Скандал с задержанием в Грузии шестерых граждан Украины, у которых при себе было боевое оружие, является следствием событий 2013 года, когда грузинские боевики приехали в Киев для участия в Майдане и разжигания гражданской войны. Об этом в понедельник заявил политолог Владимир Рогов.

По его словам, теперь украинцы возвращают своим соратникам долги, отправляясь устраивать майдан в Грузии.

«И это как раз были «орлы Саакашвили», которые участвовали и в расстрелах, боевых действиях и в разжигании гражданской войны. Сегодня пришло время отдавать долги, поэтому граждане Украины пытались готовить «майдан» в Грузии после поражения кандидата от Саакашвили», — пояснил эксперт изданию «Царьград».

Политолог отметил, что современная Украина представляет одну большую территорию беззакония, которое теперь некоторые граждане пытаются экспортировать в другие страны.

Напомним, что 2 декабря сотрудники грузинской полиции в одном из отелей Тбилиси задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, которые собирались принять участие в запланированном на 2 декабря митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Впрочем, в вину им ставится не участие в политической деятельности, а незаконное приобретение и хранение оружия. Министерство иностранных дел Украины заявило, что оно проверяет информацию о задержаниях в Тбилиси.