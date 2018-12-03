Главные новости 3 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 3 декабря.

Украинский президент Петр Порошенко попытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным сразу же после инцидента в Керченском проливе, о чем он заявил в ходе интервью France24. «Спьяну можешь с Европой говорить»: в РФ объяснили, почему Порошенко не удалось связаться с Путиным.

Депутат Верховной рады от партии «Наши» Евгений Мураев сообщил об «огромной беде» для президента Украины Петра Порошенко, которая заключается в ухудшении отношения к Киеву других стран. Украинский депутат предупредил Порошенко об «огромной беде».

Одесский журналист, главный редактор интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев обратился к украинским пропагандистам со страниц своего блога в социальной сети. В Киеве рассказали, почему украинскую ложь на Западе не публикуют даже за деньги.

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выступил с критикой в адрес Украины. По его мнению, инцидент в Керченском проливе свидетельствует о том, что Киев переходит все границы. «Воняет на весь мир»: Израиль заявил, что антироссийские действия Украины переходят все границы.

Пограничники в обоих случаях отказались от предложенных взяток и предупредили граждан Украины об ответственности за их дачу. Украинцы дважды за неделю пытались подкупить крымских пограничников .

Чехию призвали больше финансировать в оборону, чтобы противостоять «российской агрессии» в Арктике. Об этом говорится в материале, размещенном в рамках 10-го Международного симпозиума «Чешская внешняя политика — переосмысление будущего» в МИД республики. Чехию призывают противостоять «агрессии РФ» в Арктике «неморскими методами».

Высказывание Порошенко — это абсолютно абсурдное заявление, провокация, считает Песков. Россия никаких коридоров не закладывает: Кремль ответил на заявление Порошенко о Мариуполе и Бердянске.

Названы регионы России с самыми низкими и самыми высокими зарплатами. Стало известно, где в России самые большие зарплаты.

Хакерская группа Anonymous выложила в Сеть материалы, которые раскрывают схемы финансирования неудачной предвыборной кампании создателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Грязная кухня «пожертвований» Навальному: хакеры вскрыли схему финансирования ФБК.

Военнослужащие авиационной военной базы РФ, дислоцированной в Армении, и силы ПВО Южного военного округа провели совместную тренировку с военными Армении по отражению авиаударов условного противника. Военные России и Армении отразили авиаудары «противника».