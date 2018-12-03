Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Особое мнение

Возмездие от ордена вышиванки: Роман Носиков о позорной мести Украины за арест ее катеров

60
0 Оставить комментарий

Возмездие от ордена вышиванки: Роман Носиков о позорной мести Украины за арест ее катеров

На днях в Москве были эвакуированы 12 крупных торговых центров. Звонки, в которых сообщалось о минировании этих центров, поступали из-за рубежа. 

Откуда бы? Кто же на такое способен? Кто же эти люди, герои, титаны, нанесшие сокрушительный удар по России? 

Одеты ли они в бронированные летающие суперкостюмы или латексную броню с ушами, в простые трико или вышиванки в сочетании с китайскими штанами «адидас»? Что герои испытывали в момент подвига: гордость, гонор или гидность? 

Какой акцент раздавался из телефонных трубок при сообщении о взрывном устройстве: с твердым или мягким «г»? Лысы ли они, лохматы ли — или на их головах нечто среднее, похожее на немытый конский хвост?

Тайна, покрытая мраком. Никаких догадок, предположений, гипотез. Какая интрига! Как мучительна эта неизвестность! 

Она примерно столь же мучительна, как и чувство потерянности, испытанное сотрудником СБУ Андреем Драчом. Он был задержан на корабле-нарушителе границы России, но заявлял, что не имел умысла ее нарушать. 

«Я узнал, когда уже зашли в воды Российской Федерации, когда начался обмен радиоэфиром. Только тогда узнал», — заявил Драч. 

То есть сотрудник контрразведки понятия не имел, куда плывет украинский корабль, на котором он находился. Отнесемся к нему с доверием. Такой человек не может лгать. 

Объяснений тут может быть два: реалистическое и фантастическое. Первое состоит в том, что украинский контрразведчик попал на борт и находился там не в сознании. И второе объяснение — военный корабль Украины был заброшен в Крым гипнозом из Москвы. 

Возмездие от ордена вышиванки: Роман Носиков о позорной мести Украины за арест ее катеров

Кстати, о лице. Ради лица все и затевалось.

«Мы должны были показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера» — заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Это моментально разрешило все загадки. Теперь уже всему миру видно то лицо — проходит ли оно в Керченский пролив. Как видны и способности украинских катеров, политиков, генералов. Мир замер, потрясенный.

Речь тут, если кто еще не понял, идет о стилистике. То есть о формах. 

Многим моим согражданам неясно, чего это мы цацкаемся со всеми подряд. Зачем сдерживаемся? Почему бы не начать поступать по-человечески, как все? 

Почему Владимир Путин и Сергей Лавров вежливо и даже как-то тихо разговаривают с «партнерами»? Почему не стукнут кулаком по столу? Почему они вообще называют этих людей — «партнерами»? Не пора ли их уже начать презирать за малодушие и неискренность? Почему это мы должны себя мучить, как при старом режиме: «Да, пожалуйста, мерси»?

То, что мы наблюдаем перед собой, есть наглядный пример простоты и искренности. Проще и искреннее ничего нет. Проще — только схема «строение гидры в разрезе», которую мы видели в детстве на стене в кабинете биологии. 

Давайте посмотрим на эту простоту в разрезе на схеме. 

Что это было, с «минированием» ТЦ в Москве? Это «акция» возмездия русским за арест украинских катеров. 

Месть свершалась на бюджетные деньги. Не смейте даже начинать убеждать меня в том, что несколько десятков патриотов Украины самоорганизовались и люто отомстили. Это противоречит идеям «Евромайдана», главная из которых — присосаться к благополучию. Бюджетные деньги означают отчетность, обоснование, оценку эффективности. Как следствие, это означает чью-то карьеру. 

Оценивая подобные мероприятия как успешную деятельность («нанесение врагу ущерба», «демонстрация присутствия» — тут можно придумать массу терминов и даже прикрутить к ним «кипиай»), люди продвигаются вверх по служебной лестнице, обретая все большую власть и ресурсы. 

Эти ресурсы и власть они будут использовать, во-первых, как умеют, а умеют они сами знаете что. Во-вторых, с точки зрения наибольшей рациональности: что принесет большие ресурсы и власть при наименьшем расходе. Успешная карьера одного такого приводит и остальных конкурентов к повторению успешной стратегии. В результате в элите страны оказывается орден рыцарей вышиванки.

Результат подобного отбора мы можем увидеть по первой части этого Мерлезонского балета. А именно, на операции «Покажем свое лицо в проливе». 

Возмездие от ордена вышиванки: Роман Носиков о позорной мести Украины за арест ее катеров

Вся эта операция — с ресурсами в виде боевых кораблей (да, я понимаю иронию, но все же), боевых моряков (да, это тоже почти забавно, но это моряки) и по крайней мере одного контрразведчика (да, без сознания), с предполагаемым применением боевого оружия, а следовательно, с риском гибели и ранения людей — была полностью нацелена на одно — на скандал. То есть контрразведка, военные, материальная часть — все вот это недешевое, создаваемое Украиной годами, — было поставлено на обслуживание вышеописанных рыцарей ордена вышиванки. 

Они же заведуют дипломатией Украины в лице сначала Андрея «Ла-ла-ла» Дещицы, а затем Павло Климкина. Они же там командуют транспортом. Они на Украине повсюду, потому что это — просто.

Эта простота, которая уже давно покинула все области сравнения с воровством и стала хуже убийства, — результат обратной эволюции. Эволюции в упрощенной среде.

Такая эволюция характерна для организмов, которые перешли к паразитическому образу жизни. Вследствие этого они перестали добывать еду, спасаться от врагов, прятаться, взаимодействовать с родичами. Их задача — переваривать добытую другим организмом и частично переваренную еду и откладывать яйца. Но не к себе, а на безвиз: устраивайся на чужбине как знаешь. 

Но это не единственный способ опуститься. Есть и обратный способ — снижать разнообразие в обществе. Приводить все к одному знаменателю. Требовать соответствия всех одной идеологии. 

В Киеве, похоже, правда не понимают, что способность системы адекватно реагировать на вызовы напрямую зависит от разделения труда, специализации и мировоззренческого разнообразия. А все это требует проявления соответствующих форм — в области поведения, одежды, выражений, табу, ритуалов и ценностей. 

Возмездие от ордена вышиванки: Роман Носиков о позорной мести Украины за арест ее катеров

Врач не может действовать как военный. Художник не может действовать как чиновник. Чиновник не может действовать как художник. Они не могут одинаково действовать, не могут одинаково говорить и мыслить. 

Дипломат должен называть сторону, с которой он взаимодействует, «партнером». Потому что он ведет переговоры, а на переговорах — партнеры. В спорах — оппоненты. 

Называть объект, с которым взаимодействуешь, «противником» — это удел военных. Но они приступают к своему делу только тогда, когда дипломаты не справились и более не могут продолжать называть их «партнерами» или «оппонентами». 

И никто из них не может скакать или петь «ла-ла-ла». Потому что это полностью дисфункционально. Это поведение находится за пределами состояния, годного для труда и творчества, — то есть того, зачем мы вообще нужны. Друг другу в том числе. 

Разрушение этих форм, уничтожение их разнообразия приводят к доминированию наипростейшей из них. А простейшая форма манифестации, то есть заявления о себе, — это скандал. Скандал, который начинается от простоты (то есть подлости), — это ничто иное как позор. 

И тогда в позор превращается дипломатия и война, СМИ и искусство. 

Мы имеем сейчас уникальную возможность — наблюдать все это на примере людей общей с нами культуры и исторической судьбы. Давайте же не будет повторять за ними, а займемся противоположным.

Автор: Роман Носиков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.