Брянская таможня попросила не создавать пробки на границе России и Украины

Брянск, 3 декабря. Брянская таможня рекомендовала водителям, пересекающим границу России и Украины на личном авто, заранее выбирать маршрут с учетом загруженности пунктов пропуска накануне католического Рождества и новогодних праздников. По данным ведомства, в этот период в автомобильных пунктах пропуска ожидается увеличение грузо- и пассажиропотока.

Это вызвано тем, что многие хотят встретить Новый год вместе с друзьями и близкими, которые живут за рубежом, а поставщики заинтересованы в своевременной доставке грузов клиентам до наступления католического Рождества.

«Брянская таможня рекомендует выбирать маршрут с учетом загруженности пунктов пропуска», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информацию о загруженности автомобильных пунктов пропуска можно получить на сайте Центрального таможенного управления. Данные являются актуальными и постоянно обновляются, что позволяет водителям заранее проанализирвоать обстановку и выбрать более оптимальный маршрут. В брянской таможне добавили, что на пограничный пункт Троебортное в канун новогодних праздников приходится основная нагрузка. В связи с этим автовладельцам рекомендуют выбирать автомобильные пункты пропуска Новые Юроквичи, Погар или Ломаковку.