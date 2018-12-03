Госсекретарь США напомнит союзникам по НАТО о необходимости платить за членство

Брюссель, 3 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в очередной раз напомнит, что союзники по Альянсу должны вносить свою долю с бюджет. Об этом сообщила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В заявлении сказано, что страны-участницы Альянса дали в 2014 году обещание, а в 2018 году его подтвердили, тратить 2% ВВП на оборону. Кроме того, около 20% из этой суммы должны расходоваться на основное оборудование.

Также в ходе заседания главы МИД обсудят партнерские отношения с «критически важными» странами – Украиной и Грузией. Также госсекретарь США проведет встречу с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.Встреча пройдет 4 и 5 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в текущем году Вашингтон потратил 716 млрд долларов на нужды армии. Глава Белого дома не раз возмущался тем, что США оплачивают военные нужды стран ЕС и других членов НАТО. Трамп заявил, что в Европе относятся к США «плохо и нечестно», так как Вашингтон тратит больше остальных денег в НАТО, «Газета.ru».