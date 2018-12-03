Hyundai и Kia планируют начать выпуск пикапов на одной платформе

Москва, 3 декабря. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor планирует выпустить новый пикап для американского рынка, который составит конкуренцию Honda Ridgeline и Volkswagen Tanoak. При этом южнокорейский автопроизводитель Kia, который входит в группу компаний Hyundai Motor, намерен выпустить аналогичный автомобиль.

Платформа нового пикапа Hyundai будет базироваться на платформе Santa Cruz. Как пояснил главный дизайнер Hyundai Motor Group Люк Донкервольке, серийное производство нового пикапа начнется в ближайшее время.

«В 2015 году на автосалоне в Детройте был показан концепт-кар пикапа Hyundai и в ближайшее время появится серийная модель по его мотивам», — сказал Донкервольке.

Он также добавил, что пикап Kia будет отличаться дизайном кузова и интерьером, однако точной даты его выхода на рынок пока нет.