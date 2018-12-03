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Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой позволит США сэкономить миллиарды долларов

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Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой позволит США сэкономить миллиарды долларов

Вашингтон, 3 декабря. Строительство стены на границе с Мексикой позволило бы США сэкономить миллиарды долларов, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

В соцсети Трамп отметил, что представители Демократической партии в Конгрессе США должны поддержать строительство стены на границе с Мексикой, чтобы сэкономить средства страны.

«Мы бы сэкономили миллиарды долларов, если бы демократы дали нам голоса для строительства стены, — объявил американский президент. — В любом случае, людей не пустят в нашу страну нелегально! Мы закроем всю южную границу, если возникнет необходимость».

Трамп также добавил, что реализация проекта по строительству стены помогла бы остановить поток наркотиков из Мексики в США.

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой позволит США сэкономить миллиарды долларов

На прошлой неделе Трамп заявил, что хотел бы, чтобы правительство США приостановило работу в случае, если конгресс не одобрит выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Автор: Катерина Иванова
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