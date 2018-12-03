Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой позволит США сэкономить миллиарды долларов

Вашингтон, 3 декабря. Строительство стены на границе с Мексикой позволило бы США сэкономить миллиарды долларов, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

В соцсети Трамп отметил, что представители Демократической партии в Конгрессе США должны поддержать строительство стены на границе с Мексикой, чтобы сэкономить средства страны.

«Мы бы сэкономили миллиарды долларов, если бы демократы дали нам голоса для строительства стены, — объявил американский президент. — В любом случае, людей не пустят в нашу страну нелегально! Мы закроем всю южную границу, если возникнет необходимость».

We would save Billions of Dollars if the Democrats would give us the votes to build the Wall. Either way, people will NOT be allowed into our Country illegally! We will close the entire Southern Border if necessary. Also, STOP THE DRUGS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

Трамп также добавил, что реализация проекта по строительству стены помогла бы остановить поток наркотиков из Мексики в США.

На прошлой неделе Трамп заявил, что хотел бы, чтобы правительство США приостановило работу в случае, если конгресс не одобрит выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.