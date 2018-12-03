Глава МИ-6 заявил, что Лондон не стремится дестабилизировать Москву

Лондон, 3 декабря. Лондон не стремится дестабилизировать Россию, заявил глава британской службы внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер, выступая перед студентами в университете Сент-Эндрюс.

«Я должен подчеркнуть, что, хотя российское государство и стремится дестабилизировать нас, мы не стремимся дестабилизировать Россию. Мы не стремимся к эскалации», — заявил он.

Янгер также повторил позицию Лондона, что за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери стоит Москва. По его словам, Россия «применила химическое оружие» армейского образца в Соединенном королевстве. Он отметил стремление спецслужб Британии к тому, чтобы российская сторона пришла к выводу, что «выгода, которую, как она считает, приносят подобные действия, не стоит риска».

В начале марта в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Лондон без каких-либо доказательств стал обвинять в причастности к отравлению Москву. Российская сторона, назвав обвинения голословными, категорически отрицала причастность к случившемуся.

Москва не раз предлагала Лондону провести совместное расследование инцидента в Солсбери, однако Британия проигнорировала данное предложения и отказала в доступе к Скрипалям.