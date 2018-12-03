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Netflix разгласил дату выхода пятого сезона «Черного зеркала»

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Netflix разгласил дату выхода пятого сезона «Черного зеркала»

Вашингтон, 3 декабря. Американский стриминговый канал Netflix разгласил дату выхода пятого сезона сериала «Черного зеркало». Продолжение популярного шоу состоится 28 декабря.

Компания выложила в Twitter график выхода своих проектов, среди которых был и пятый сезон «Черного зеркала» с подзаголовком «Брандашмыг» (существо, выдуманное автором «Алисы в Стране чудес Льюисом Кэрроллом; в российском переводе — Бармаглот), однако вскоре удалила сообщение.

Отметим, что пятый сезон «Черного зеркала», как обещают авторы, будет особенным. В финале зрители смогут сами выбрать концовку. «Черное зеркало» — британский сериал, представляющий сатиру на современное общество. Сквозной темой шоу является влияние современных технологий на человеческие отношения.

 

Автор: Антон Соколов
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