«Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 2,6%

Москва, 3 декабря. «Газпром» с января по ноябрь 2018 года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 2,6% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Как сообщили в компании, объем поставок топлива составил 179,9 миллиарда кубов.

В прошлом году было экспортировано на 4,5 миллиарда кубометров газа меньше. В 2018 году показатель вырос.

«На 2,6% превышает показатель января-ноября рекордного 2017 года», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в 2017 году объем поставок газа увеличился на 8,4% и составил 194,4 миллиарда кубометров. Ранее председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер заявлял, что поставки топлива в дальнее зарубежье по итогам 2018 года могут составить 205 миллиардов кубометров.