Донбасс сегодня: Киев готовится к размещению контингента НАТО, ВСУ бесчинствуют в ЛНР

Донбасс, 3 декабря. Украинские власти могут разместить под видом миротворцев военный контингент НАТО. Военнослужащие ВСУ отбирают у людей автомобили «на нужды армии». Украинские СМИ рассказали о настроениях в ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Основные обстрелы территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск зафиксированы на донецком направлении, где киевские силовики в числе прочего применяли тяжелые минометы 120-мм калибра, а также зенитные установки и бронетранспортеры.

На южных границах ДНР тоже было неспокойно. Там Вооруженные силы Украины применяли минометы калибром 82 мм, стрелковое оружие и гранатометы различного типа. Всего в минувшие сутки под огнем оказалось двенадцать населенных пунктов республики, по ним выпущено более 180 боеприпасов различного типа и калибра.

В Луганской народной республике в минувшие сутки было несколько спокойнее, чем у соседей. За 24 часа зафиксировано три обстрела окрестностей Луганска и поселка Фрунзе с применением 82-мм миномета и стрелкового оружия.

Киев готовится к размещению контингента НАТО

Генеральный штаб украинских войск принял 30 ноября больших гостей из-за океана, сообщает разведка ДНР. Инспекционная комиссия Вооруженных сил США прибыла для проведения оценки ситуации на Украине и проведения среза общественно-политической обстановки в регионах, переведенных на военное положение.

Но в оперативном командовании ДНР заявили, что истинная цель визита делегации заключалась в другом — в обсуждении с киевскими властями вопросов размещения вооруженного контингента Североатлантического альянса на Украине под видом миротворцев.

Военное положение по-украински

Несмотря на заверения украинских политиков и президента Петра Порошенко не ограничивать гражданские права и свободы украинцев, население регионов с военным положением начинает ощущать на себе все «прелести» этого режима. Один из ярких примеров приводит оперативное командование ЛНР на основании данных разведки и сообщений местных жителей подконтрольного ВСУ поселка Золотое Луганской области.

В этом населенном пункте дислоцируется 14-я бригада ВСУ. Военнослужащие подразделения начали забирать транспортные средства у местных жителей, преимущественно — машины на полном приводе с повышенной проходимостью. Изымаются транспортные средства «на нужды армии».

В селе Кряковка военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ расположились в двух двухэтажных домах и разместили в их дворах боевую технику. В Новоайдаре и Дмитровке они «забрали на нужды армии» сельскохозяйственные помещения и оборудовали в них склады боеприпасов.

Луганчане «оценили» военное положение

В понедельник на лентах украинских СМИ появились сообщения о якобы проведенных в столице Луганской народной республики опросах местных жителей украинскими журналистами с целью выяснить, как луганчане относятся к введению военного положения на Украине.

Респонденты сетевых изданий Киева на условиях анонимности сообщили, что поддерживают введение на Украине военного положения и Порошенко, по их мнению, «все сделал правильно». Опрошенные также рассказали, что в Луганске якобы ненавидят Россию и будут ненавидеть еще с полвека точно.

При этом издания не раскрывают ни возраст, ни род деятельности своих луганских респондентов, что заставляет сомневаться в результатах опроса. Но если и предположить, что два-три опрошенных жителя Луганска считают так, как написали украинские СМИ, это точно не свидетельствует о реальных настроениях полуторамиллионной республики.